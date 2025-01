Rômulo valoriza chance no time e vê Palmeiras forte no Paulistão: 'Aproveitar as oportunidades'

Embalado pela vitória sobre a Portuguesa em sua estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo com o Noroeste, que acontece no sábado, pela segunda rodada do torneio. Disposto a aproveitar o Estadual para mostrar serviço ao técnico Abel Ferreira, o meio-campista Rômulo comentou como tem sido este início de temporada.

"Estou aproveitando cada momento, fazendo o meu melhor e ajudando a equipe da melhor maneira. Nosso elenco é bem unido, somos uma família mesmo e cada um sabe o que tem de fazer. Cada um tem de aproveitar a oportunidade", afirmou Rômulo que chegou ao clube a pedido do treinador após se destacar no Novorizontino.

Com apenas 13 partidas disputadas pelo clube, o duelo contra a Portuguesa, que terminou com vitória de 2 a 0, foi apenas o segundo confronto entre os titulares. A experiência foi valorizada pelo atleta, ainda mais em um compromisso que marcou uma estreia de competição.

"A gente sabe como o Paulista é difícil. Começar ganhando dá mais confiança à equipe, mas sabemos que temos de trabalhar bastante para conseguir outro bom resultado. Ficamos muito felizes pela vitória e agora é continuar trabalhando para seguir firme e forte no campeonato".

Com o pensamento no Noroeste, Rômulo espera mais um compromisso equilibrado. "Conheço um pouco lá, já joguei no campo deles. É um time bem difícil de enfrentar. Mas temos de tentar nos impor, colocar em prática tudo o que a gente tem treinado".

Na atividade realizada na Academia de Futebol, Abel Ferreira organizou uma movimentação com ênfase em movimentações e trabalhos táticos. O lateral-esquerdo Piquerez, que segue cronograma de recuperação individualizado participou de parte do treinamento.