Rodada NBA: Em duelo de líderes, OKC vence com 40 pontos de Shai

O Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, recebeu o Cleveland Cavaliers, líder do Leste, e venceu por 134 a 114. Shai Gilgeous-Alexander liderou o Thunder com 40 pontos, oito assistências e três rebotes. Do lado dos Cavs, Garland atingiu os 20 pontos. Além dele, só outros dois jogadores passaram dos dez pontos.





O Thunder lidera disparado o Oeste com 34 vitórias e apenas seis derrotas. Cleveland segue na primeira colocação da Conferência Leste com a mesma campanha, 34 vitórias e seis derrotas.

A equipe de Oklahoma entra em quadra novamente nesta sexta-feira, contra o Dallas Mavericks, às 22h30 (de Brasília). Cleveland descansa e volta neste sábado, às 23h, contra o Minnesota Timberwolves.

What a game ? pic.twitter.com/LLyVU7thU5 ? OKC THUNDER (@okcthunder) January 17, 2025

Sacramento Kings x Houston Rockets

O vice-colocado da Conferência Oeste, o Houston Rockets, se afastou ainda mais do líder após ser derrotado pelos Kings por 132 a 127. Demar DeRozan brilhou, fazendo a segunda maior pontuação de sua temporada, 33 pontos. O quinteto titular inteiro dos Kings fez mais de 18 pontos.

Os Kings estão em zona de Play-In, com 21 vitórias e 20 derrotas. O Houston Rockets é o segundo do Oeste tendo vencido 27 e perdido 13.

Os Rockets voltam à quadra na madrugada de sábado para domingo contra o Portland Trail Blazers. O Sacramento jogará domingo, às 23h, contra o Washington Wizards.

ALL KINGS STARTERS finish in double-figures ? ? DeMar DeRozan: 33 PTS

? Malik Monk: 28 PTS

? Domantas Sabonis: 20 PTS

? De'Aaron Fox: 19 PTS

? Keegan Murray: 18 PTS pic.twitter.com/WM6RE6AxXW ? Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 17, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira:

Portland Trail Blazers 89 x 118 Los Angeles Clippers



Detroit Pistons 100 x 111 Indiana Pacers



Washington Wizards 123 x 130 Phoenix Suns.