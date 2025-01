Corinthians se reapresenta e deve ter time misto contra o Velo Clube

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira (17), no dia seguinte à vitória na estreia do Campeonato Paulista, sobre o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O grupo deu início à preparação para o duelo contra o Velo Clube, pela segunda rodada.

Os atletas que jogaram por 45 minutos ou mais em Bragança Paulista realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais foram a campo e participaram de um treino técnico de enfrentamento em espaço reduzido.

O clube também inscreveu nove garotos da base na Lista B da competição. São eles: os goleiros Arthur Borghi e Matheus Corrêa, o lateral Jacaré, o zagueiro Guilherme Gama, os meio-campistas Dieguinho, Lucas Molina, Pedro Thomas e Victor Dourado, além do atacante Nícollas.

A tendência é que o técnico Ramón Díaz escale mais uma vez um time misto. O treinador argentino decidiu rodar o plantel neste início de temporada e tem preservado alguns titulares.

O meia Rodrigo Garro, que trata de uma lesão no joelho direito, deve ser desfalque. Já Memphis Depay vem recebendo atenção especial da comissão técnica a fim de evitar contusões e pode até ser relacionado, mas não deve iniciar como titular.

Igor Coronado tem chances de voltar a ser relacionado, mas ainda é dúvida. Ele, assim como o goleiro Hugo Souza, sequer viajou a Bragança Paulista para a estreia no Paulistão.

O Corinthians tem mais um treino antes do confronto diante do Velo Clube. O embate está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo (19), na Neo Química Arena, e marcará a estreia do Timão em sua casa nesta temporada.