Real Madrid confirma lesão de Camavinga e volante pode ficar fora por até três semanas

A vitória de 5 a 2 sobre o Celta nesta quinta-feira, que rendeu a classificação às quartas de final da Copa do Rei ao Real Madrid, deixou um saldo negativo para o técnico Carlo Ancelotti. Isso porque o volante Camavinga sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida.

O clube merengue confirmou a contusão em seu site oficial, mas não estabeleceu um prazo de recuperação. A previsão, segundo os jornais da Espanha, é de que o jogador francês possa ficar ausente da equipe titular por um período de até três semanas.

Um dos homens de confiança do técnico italiano, Camavinga quase complicou a classificação do Real Madrid diante do Celta ao cometer um erro na saída de bola que proporcionou o primeiro gol do rival. A partir daí, o adversário buscou uma reação, empatou o jogo no tempo normal em 2 a 2 e levou a decisão da vaga para a prorrogação.

No tempo extra, porém, Endrick fez a diferença. O brasileiro, que substituiu Mbappé na etapa final, marcou dois gols (Valverde também balançou a rede) e o time merengue definiu o confronto e a permanência na Copa do Rei ao vencer o duelo por 5 a 2.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 43 pontos, o Real entra em campo neste domingo e recebe o Las Palmas no Santiago Bernabéu. Primeiro colocado com um ponto a mais, o Atlético de Madrid joga um dia antes como visitante diante do Leganés.