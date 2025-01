Ramon Lima admite atuação abaixo do Vasco em empate contra o Bangu pelo Carioca

O Vasco atuou pela segunda vez na temporada 2025 nesta quinta-feira, com um empate frustrante sem gols com o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Ainda sem Fábio Carille, o Cruzmaltino ainda viu Jair perder um pênalti nos acréscimos do jogo, desperdiçando a chance de apagar um pouco do mau desempenho na partida, um dos pontos que foram assunto na coletiva do interino Ramon Lima.

"Nós sabíamos que seria um jogo totalmente diferente (em comparação com a partida diante do Nova Iguaçu), que o Bangu iria vir negando espaço às costas. Eles iriam dar um pouco de espaço entrelinhas e um jogo pelo lado. Na primeira etapa, a gente quis jogar com dois meias, mas o meio-campo ficou muito distante. E a gente tentou um jogo por dentro exagerado. Falei com eles isso no intervalo. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo", disse Ramon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Além disso, Ramon confirmou que conversou com Fábio Carille antes do jogo e ambos decidiram por dar minutagens a alguns jogadores no duelo diante do Bangu.

"Conversei com o Fábio (Carille) anteontem e decidimos dar mais minutagem para alguns jogadores. Foi o caso do Maxime, do Jean (David), do Jair, do Paulinho e do Souza. Já tínhamos um planejamento para o Jair e o Paulinho de cerca de 45 minutos. O Max também, e o Jean um pouco menos. O Souza a gente iria sentir na partida", analisou o interino.

O Vasco volta a campo neste domingo, contra o Boavista, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca. O Gigante da Colina ainda não terá Fábio Carille na beira do camp neste jogo.