Pinheiros anuncia contratação de atleta olímpico para o Arremesso de Dardo

O Esporte Clube Pinheiros terá um representante de peso no Arremesso de Dardo. O Clube finalizou nesta sexta-feira, a contratação de Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de 25 anos, que passa a integrar a equipe de atletismo.

Pedro é o atual Campeão Ibero-Americano, com arremesso de 85,11 metros, estabelecendo o novo recorde sul-americano na época. O atleta foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023 com a marca de 78,45 metros.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, Pedro terminou na 19º colocação, cravando 79m46.

Natural de Parintins, Pedro irá treinar na Capital do Estado, em Manaus, e irá representar o Clube nas competições de relevância Nacional.