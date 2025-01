Pedro Caixinha fala sobre a chegada de Tiquinho Soares ao Santos: "Precisamos ter paciência"

O Santos estreou no Campeonato Paulista com vitória sobre o Mirassol, nesta quinta-feira, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Depois do jogo, o treinador Pedro Caixinha falou sobre a chegada de Tiquinho Soares e revelou que o jogador ainda não estará disponível para o próximo compromisso do Peixe.

"O nosso foco é o jogo contra a Ponte Preta, já daqui a três dias. Tiquinho e Barreal não vão estar disponíveis. O Jair está com a Seleção sub-20. São processos complexos em termos de transações que precisam ser feitas. Só quando tudo estiver organizado, sejam documentos e exames médicos, os jogadores poderão estar com as equipes. Nesse momento, precisamos ter paciência. O nosso foco é o próximo jogo e, muito provavelmente, vamos ter o mesmo grupo de jogadores à disposição", disse Pedro Caixinha.

Tiquinho Soares foi envolvido na negociação que mandou o zagueiro Jair para o Botafogo. No último sábado, o centroavante esteve no CT Rei Pelé e realizou exames médicos. No entanto, o Santos ainda não anunciou oficialmente sua chegada.

Para a temporada de 2025, o Peixe já oficializou a chegada dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano. Pedro Caixinha ainda falou sobre a chegada de um camisa dez para o elenco.

"Nós sabemos muito bem o que queremos e o que necessitamos. O que eu posso dizer é que a chegada do camisa dez é a cereja do bolo, primeiro o bolo precisa estar construído e depois chegará o dez. Mas sabemos muito bem o que estamos fazendo e as necessidades que temos", comentou o treinador.

O Santos volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Moisés Lucarelli.