Patrício Pitbull comemora saída da PFL e manda recado para Dana White

Patrício Freire ganhou vida nova no MMA ao ter seu desejo atendido pela PFL. Na última terça-feira (14), o brasileiro conseguiu sua tão sonhada liberação de contrato e, agora, livre no mercado, faz uma campanha incessante para ser lutador do UFC. Por meio de sua conta oficial no 'X', 'Pitbull' escancarou a felicidade ao comemorar seu atual status na carreira e até mandou uma mensagem para Dana White.

E a animação do veterano se explica. Na temporada passada, Patrício, insatisfeito com o tratamento que recebeu da PFL após a compra do Bellator em 2023 e com a falta de lutas, reclamou publicamente da organização e pediu para ser liberado de forma constante. Depois de muito insistir, o brasileiro venceu a guerra contra a alta cúpula da liga, ficando livre para assinar um contrato com as demais empresas.

Sem competir desde março, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) do Bellator busca recuperar o tempo perdido no MMA. Tanto que 'Pitbull' já deixou claro seu interesse em lutar no UFC. A empolgação do brasileiro é tamanha, que até projetou encarar grandes nomes da categoria em sua possível estreia na organização. Disposto a integrá-la, o atleta procurou o cartola para a negociação ser iniciada.

"Estou oficialmente e irrestritamente livre. Oi, Dana", escreveu o veterano.

Registro de 'Pitbull' no MMA

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização.

Pela companhia, o profissional foi campeão dos penas em três oportunidades. No MMA, 'Pitbull' possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.

I'm oficially, unrestrictedly, free.

- Patricio Pitbull (@PatricioPitbull) January 16, 2025

Hi @danawhite

- Patricio Pitbull (@PatricioPitbull) January 16, 2025