PSG anuncia a contratação de Kvaratskhelia, ex-Napoli, até o fim de 2029

Nesta sexta-feira (17), o PSG anunciou a contratação do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia até o fim de 2029. Ele chega ao clube francês após defender o Napoli por duas temporadas e meia.

"É um sonho estar aqui. Me disseram muitas coisas muito positivas sobre o Paris Saint-Germain. Sinto um orgulho imenso ao chegar a este grande clube e estou realmente ansioso para vestir minhas novas cores", declarou Kvaratskhelia.

O atleta se juntou ao Napoli em julho de 2022 e disputou 107 partidas, com 30 gols e 29 assistências. Ele foi fundamental na conquista do Campeonato Italiano de 2022/23, além de conseguir vários prêmios individuais como: Melhor Jogador e Melhor Passador da Serie A Italiana, e de Melhor Jovem da Liga dos Campeões.

"Estamos muito felizes em receber Khvicha Kvaratskhelia na família do Paris Saint-Germain. Khvicha é um dos jogadores mais empolgantes do futebol mundial - um talento fantástico, mas também um jogador que tem coragem e luta pela equipe acima de tudo. Khvicha estava tão determinado a fazer parte do nosso grande clube. Sei que ele alcançará todos os seus objetivos conosco. Estamos felizes em reforçar nosso elenco e continuar fazendo do coletivo a estrela do Paris Saint-Germain", comentou Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG.

Kvaratskhelia se tornará o primeiro atleta georgiano da história do Paris Saint-Germain e vestirá a camisa 7. O clube buscava um jogador de alto calibre para seu ataque desde a saída de Kylian Mbappé.

Apesar de ser líder do Campeonato Francês invicto, o PSG está na 25ª posição na Liga dos Campeões e fora da zona de classificação para a fase de playoffs.