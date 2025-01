Pantoja se coloca à disposição do UFC para ser reserva imediato da luta Merab vs Umar

Em dezembro, Alexandre Pantoja deu show no octógono. Campeão do peso-mosca (57 k) do UFC, o brasileiro não tomou conhecimento do estreante Kai Asakura e o finalizou no segundo round. Como praticamente 'limpou' sua categoria, o veterano se mostra disposto a abraçar novos desafios e, com tal mentalidade, surpreende ao se colocar à disposição da companhia para competir neste sábado (18), na Califórnia (EUA).

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Pantoja expressou o interesse em ser o reserva imediato da luta entre Merab Dvalishvilli, campeão do peso-galo (61 kg), e Umar Nurmagomedov, primo de Khabib. É bem verdade que o brasileiro brincou com a situação, já que não se preparou adequadamente para assumir o lugar de um dos lutadores, caso algum imprevisto ocorra.

De todo modo, o líder dos moscas, também fã de MMA, admitiu que, por mais que deseje assistir ao aguardado combate, não teria como recusar uma oportunidade grandiosa se o UFC lhe abordasse com uma proposta tentadora. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que 'The Cannibal' cogitou subir para os galos. Anteriormente, Pantoja tinha como alvo Sean O'Malley, que era o campeão da categoria.

"Tudo é possível. Estou aqui em Los Angeles, se alguém não bater o peso dos galos, talvez eu consiga, não sei. Veremos. Estou feliz, curtindo o momento. Vou me preparar para qualquer oponente. O dinheiro fala, mas realmente quero ver a luta Merab vs Umar. É tão incrível. A oportunidade que eles têm de lutar aqui em Los Angeles, a nova arena aqui, tudo é tão especial no UFC, Dana faz um trabalho incrível. Só vim para curtir o show", declarou o atleta.

Registro de Pantoja no MMA

Alexandre Pantoja, de 34 anos, é um dos melhores lutadores da história dos moscas no MMA. Antes mesmo de competir no UFC e de se tornar campeão da categoria, o brasileiro já integrava a elite dela. Atualmente, além de liderar a divisão, o atleta também ocupa o nono lugar no ranking peso-por-peso da companhia. No esporte desde 2007, 'The Cannibal' venceu 29 lutas e perdeu cinco vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alex Perez, Brandon Moreno (três vezes), Brandon Royval, Kai Asakura, Manel Kape, Matt Schnell e Steve Erceg.