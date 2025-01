Morre Denis Law, ídolo do Manchester United e vencedor do prêmio Bola de Ouro em 1964

Um dos maiores nomes da história do futebol escocês e ídolo do Manchester United entre as décadas de 1960 e 1970, o atacante Denis Law morreu nesta sexta-feira, aos 84 anos. A causa não foi divulgada, mas em 2021, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer e demência.

Por meio de um comunicado, o clube inglês lamentou a perda do atleta que fez história em sua passagem pela Inglaterra. "Todos no Manchester United estão de luto pela perda de Denis Law, o rei do Stretford, que faleceu aos 84 anos. Nossas mais profundas condolências vão para a família de Denis e muitos amigos. Sua memória viverá para sempre", informa o texto da postagem nas redes sociais.

Nascido em Aberdeen, uma cidade portuária da Escócia, Law desembarcou no Manchester United em 1962. Dois anos depois, estourou no cenário europeu ao conquistar a Bola de Ouro. O atacante ainda liderou o time que, em 1968, levou a equipe inglesa à conquista de seu primeiro título europeu. A final foi contra o Benfica de Eusébio e o troféu veio com uma goleada de 4 a 1.

Law defendeu as cores do United entre os anos de 1962 e 1973. Com 237 gols em 404 partidas, ele ostenta o posto de terceiro maior goleador da história do clube. À frente dele estão somente Wayne Rooney e Bobby Charlton (249).

Artilheiro nato, ele ostenta ainda mais duas marcas históricas no clube: a de mais hat-tricks (18) e recorde de gols em uma mesma temporada. Em 1963/1964, foram 46 bolas na rede dos adversários. Law é o único escocês que conseguiu vencer o prêmio Bola de Ouro.

Além do United, o artilheiro também defendeu o Huddersfield, o Manchester City e ainda o Torino. Ele também tem o nome marcado na seleção de País. Com 30 gols em 55 partidas, Denis Law é o maior goleador da seleção escocesa.