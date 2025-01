Mônaco é derrotado pelo Montpellier e é superado na tabela do Campeonato Francês

O Monaco foi derrotado por 2 a 1 pelo Montpelier nesta sexta-feira, no Stade de la Mosson, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Os gols do time vencedor foram marcados por Musa Al-Taamari. Thilo Kehrer abriu foi quem abriu o placar para os monegascos.

Com o resultado, o Monaco caiu para a quarta colocação, sendo desbancado pelo Lille, que bateu o Nice, também nesta sexta-feira, por 2 a 1. Já o Montpelier, mesmo vencendo, segue na zona de rebaixamento do Campeonato Francês.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Monaco abriu o placar com Kehrer. O time do Principado, porém, não conseguiu sustentar o placar, levando a virada no segundo tempo com dois gols de Tamari, aos dez e aos 37 minutos.

Lille x Nice

Os três pontos conquistados pelo Lille no Stade Pierre-Mauroy os possibilitaram chegar à terceira colocação da liga, com 32 pontos conquistados, enquanto o rival Nice permaneceu com 30 pontos, descendo para a quinta posição.

Diop, aos 29 do primeiro tempo, abriu o placar para o Nice. Haraldson e Diakite marcaram para a equipe do Lille aos três e aos 18 minutos da etapa complementar.

Pela Liga dos Campeões, o Monaco enfrenta, em casa, na próxima terça-feira, o Aston Villa. O Lille, por sua vez, visita o Liverpool, também na terça. Já o Nice terá pela frente, na quinta-feira, o Elfsborg, da Suécia, pela Liga Europa. O Montpellier encara o Toulouse, fora de casa, no domingo, dia 26 de janeiro. pelo Francês.