Moicano esbanja confiança e promete acabar com reinado de Makhachev: "Serei campeão"

Nesta sexta-feira (16), em Los Angeles (EUA), durante a pesagem oficial do UFC 311, a comunidade do MMA foi surpreendida com a saída de Arman Tsarukyan da luta principal devido a uma lesão. Contudo, a companhia agiu rápido nos bastidores e anunciou Renato 'Moicano' como novo adversário de Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), no sábado (17). Como não poderia ser diferente, o atleta comemorou a novidade e mandou um recado nada amigável para o russo.

Originalmente, 'Moicano' enfrentaria Beneil Dariush no UFC 311, mas, vivendo momento mágico na carreira, acabou promovido ao status de desafiante ao cinturão dos leves. Após saber da mudança, o brasileiro, empolgado com a chance de ser campeão, prometeu 'castigar' Makhachev e garantiu que irá colocar um ponto final em seu reinado na categoria. E a confiança de Renato se explica, já que vem embalado por quatro vitórias. Portanto, o atleta ignorou o status de azarão para a luta e prometeu chocar o mundo.

"Eu sabia que isso ia acontecer e amanhã vou estar disputando o título contra o Makhachev aqui em Los Angeles. Conto com a torcida de vocês. Simplesmente vou ser o melhor azarão dos últimos dez anos. Quem apostar em mim amanhã vai fazer a casa. Não vou perder! Vou para vencer! Se prepara, 'Macaxeira', porque amanhã você vai entrar na farofa! Renato Money Moicano será campeão dessa p***! Estou pronto!", declarou o atleta no registro compartilhado pelo perfil oficial do UFC Brasil no 'X'.

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 35 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a décima posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 20 vitórias, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Benoit Saint Denis, Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.

