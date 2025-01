Milly: Botafogo está perdendo coluna vertebral, vai ter que começar de novo

O Botafogo está desmontando a coluna vertebral do time multicampeão de 2024, analisou a colunista Milly Lacombe no De Primeira.

A colunista comentou a venda de Júnior Santos ao Atlético-MG.

Agora já pode falar em desmonte do Botafogo ou o torcedor e a torcedora vão ficar bravos? Porque é um desmonte.

Não interessa para onde o Luiz Henrique vai, interessa que ele vai. Todo o time está indo, a coluna vertebral do time está indo.

No começo, parecia que era só o time reserva. Agora não -- Almada já foi, Luiz Henrique está indo, o Júnior Santos está indo, que era o 12º jogador, artilheiro da Libertadores. E Tiquinho já foi.

Milly Lacombe

Para Milly, a situação do Botafogo para o início da temporada é preocupante.

Eu entendo que a Eagle, a holding do Textor, está endividada, mas esportivamente a história a ser contada é uma história triste agora — o time que encantou a América e o Brasil foi desmontado.

O Botafogo vai ter que começar de novo. Não é do zero porque existe lá uma estrutura, mas é preocupante. Esse é o mundo das SAFs, é por isso também que eu critico.

Milly Lacombe

Além do técnico português Artur Jorge, o Fogão já não conta com 13 jogadores do grupo campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 (confira a lista completa).

Andrade: Jorge Jesus quer Salah e Van Dikj no Al-Hilal após era Neymar

O Al-Hilal de Jorge Jesus mira a contratação de duas estrelas do Liverpool após a era Neymar, revelou o colunista Bruno Andrade.

O Al-Hilal quer o Salah como a maior figura do clube para a próxima temporada. É a informação que eu tenho em primeira mão.

Não é só o Salah. Eles querem o Van Dijk também. Ou seja, o Al-Hilal vai investir pesadíssimo na próxima temporada.

Bruno Andrade

Segundo o colunista, Salah é visto pelo clube saudita como nome ideal para substituir Neymar, que tem contrato até junho e não deve renovar.

Hoje é muito improvável a renovação. Não é só o Jorge Jesus que não tem mais interesse no Neymar, o Fundo Soberano [dono do clube] se pudesse já teria rescindido o contrato do Neymar, a questão é que tem muito dinheiro envolvido.

Por mais que os sauditas nadem em dinheiro, não vão jogar 80 milhões de euros no lixo, porque é mais ou menos isso que o Neymar teria para receber para ir embora agora. Esse dinheiro está separado para o Salah.

O Salah é o substituto do Neymar por inúmeros motivos, dentro e fora de campo. E o Van Dijk é outra figura pedida pelo Jorge Jesus.

Bruno Andrade

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra