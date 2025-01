Merab e Umar discutem e roubam a cena na coletiva de imprensa antes do UFC 311

Realizada na quinta-feira (16), em Los Angeles (EUA), a coletiva de imprensa do UFC 311 contou com a presença de todos os lutadores escalados para o card principal do show que acontece neste sábado, incluindo os protagonistas do 'main event', Islam Makhachev e Arman Tsarukyan. Mesmo assim, quem roubou a cena, de fato, foi a dupla Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov.

Desde o início da cerimônia, a rivalidade entre os pesos-galos (61 kg) se tornou o grande foco de tensão da coletiva. Uma discussão sobre origem e nacionalidade, em especial, acirrou os ânimos dos dois lutadores, que disputarão o título da divisão até 61 kg no 'co-main event' do UFC 311 neste sábado.

Tudo começou quando o campeão dos galos foi perguntado por um jornalista sobre uma recente declaração do rival, na qual Nurmagomedov alegou ser mais georgiano do que o próprio Dvalishvili. Em resposta, 'The Machine', como Merab é conhecido, questionou a real nacionalidade de Umar, que nasceu no Daguestão, uma república situada na região do Cáucaso e que faz parte da Rússia.

"Isso é outra m*** que ele fala. Claro que ele não é georgiano. Ele não pode sequer representar o Daguestão, ele representa a Rússia. Umar, boa sorte na noite de sábado, nós vamos ver. Umar, eu tenho uma pergunta: de onde você é?", provocou Merab.

Resposta de Umar Nurmagomedov

Após responder que representava a Rússia e o Daguestão, Nurmagomedov - primo do ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate Khabib - voltou a colocar em xeque a nacionalidade georgiana do campeão. Em tom de provocação, o russo aproveitou a oportunidade para questionar o amor de Dvalishvili pela sua terra natal, uma vez que o mesmo reside há alguns anos nos Estados Unidos.

Aparentemente desconfortável com a pergunta do rival, Merab atribuiu a mudança da Geórgia para os Estados Unidos à busca pela oportunidade de mudar de vida. Diante da resposta do campeão, o russo, então, o recriminou e afirmou que ele deveria voltar para seu país natal e lutar para ser bem-sucedido lá, assim como ele, que ainda reside no Daguestão.

Rivalidade

O clima de rivalidade entre Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov teve início antes mesmo da confirmação oficial da disputa de título entre os dois marcada para o UFC 311. Atual campeão dos galos, o georgiano parecia inclinado a negar a oportunidade do russo desafiá-lo pelo cinturão, mas acabou cedendo após ser acusado de 'fugir' da luta pelo rival.

Depois do anúncio oficial do duelo entre eles, Merab e Umar se estranharam nos bastidores de uma coletiva de imprensa promocional, ainda em dezembro, e precisaram ser contidos pelos seguranças do Ultimate após discutirem de forma acalorada. Logo na sequência, Dvalishvili se envolveu em outra confusão, desta vez com um suposto amigo de Nurmagomedov, que estava na plateia da 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), durante o UFC 310, e teria provocado o georgiano, o que por pouco não deu início a uma briga mais séria.

"WE'RE GONNA FIND OUT"@MerabDvalishvil | #UFC311 pic.twitter.com/hBaqqbi9mI

- UFC (@ufc) January 17, 2025