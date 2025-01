Meia Maratona Internacional de São Paulo terá sua 18ª edição no dia 26 de janeiro

A Meia Maratona Internacional de São Paulo completará sua maioridade neste ano. Uma das principais provas do calendário nacional de corridas de rua terá a sua 18ª edição no domingo, dia 26 de janeiro. E, pela terceira vez, será realizada em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A largada e chegada serão no Shopping Metrô Itaquera, ao lado do estádio do Corinthians, para os atletas inscritos em cada uma das três distâncias oficiais: os tradicionais 21,09 km, 5 km e os 10 km, incluídos no ano passado.

A programação de largadas terá os seguintes horários:



Meia Maratona - 6h35 Cadeirantes; 6h40, Elite masculino e feminino; 6h45, Atleta com Deficiência, Pelotão Premium e Pelotão Geral;



10 km - 6h50, Atleta com Deficiência e Pelotão Geral;



5 km - 7h, Atleta com Deficiência e Pelotão Geral.

Em suas 17 edições, a Meia Maratona Internacional de São Paulo tem se destacado no cenário internacional, atraindo corredores de todo o país e também do exterior. Desde 2023, quando passou a ser realizada na Zona Leste, ela acabou motivando maior número de atletas, especialmente em razão de seu percurso mais técnico e desafiador por ruas e avenidas de uma das mais populosas regiões da capital paulista.

Além disto, outro importante fator foi a facilidade de acesso aos participantes de outras partes da cidade, uma vez que está a poucos metros da estação Corinthians-Itaquera e da linha 11 Coral da CPTM. Isso acabou incentivando os atletas de várias partes de São Paulo.

Na briga pelo topo do pódio, o equilíbrio tem sido a principal marca no masculino. São nove vitórias estrangeiras contra oito de brasileiros, proporcionando uma rivalidade sadia entre os atletas da Elite. No feminino, a vantagem é das corredoras de fora do país, que somam 11 conquistas contra sete das representantes nacionais.

No ano passado, o queniano Nicolas Kosgei e a brasileira Patricia Martins foram os vencedores da 17ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo. Kosgei completou os 21 km de um percurso bastante técnico com o tempo de 1h09min, e Patricia garantiu a vitória com o tempo de 1h22min34s.

Kits

A retirada de kits, como no ano passado, será em dois pontos e o atleta somente poderá fazer no local que escolheu no ato da inscrição. Não haverá entrega de kit no dia e nem após a competição. Os locais e horários são os seguintes:

Shopping Metrô Itaquera, na Av. José Pinheiro Borges, s/n Itaquera, no estacionamento, piso G2, no dia 24/01, das 10h às 19h30, e no dia 25, das 10h às 18h30;

Av. Paulista, 854 - Bela Vista, na loja Decathlon, do Shopping Top Center, no dia 24/01, das 10h às 19h30, e no dia 25/01, das 10h às 18h30.

Confira os últimos vencedores da prova:

2024 - Nicolas Kosgei (QUE), 1h09min00 / Patricia Martins (BRA), 1h22min34

2023 - Maxwell Rotich (UGA), 1h06min56 / Vivian Kiplagati (QUE), 1h20mn15

2022 - Samuel Nascimento (BRA) 1h05min58 / Andreia Hessel (BRA), 1h18min14

2020 - Daniel do Nascimento (BRA), 1h04min34 / Janet Cheruto Masai (QUE), 1h16min55

2019 - Geofry Kipchumba (QUE), 1h04min37 / Sharon Arusho (QUE), 1h17min03

2018 - Dennis Kemboi (QUE), 1h05min21seg / Joziane Cardoso (BRA), 1h16min54

2017 - Daniel Kiprotich (QUE), 1h04mins56 / Caroline Kimosop (QUE), 1h18min29

2016 - Giovani dos Santos (BRA), 1h06min21 / Sylvia Kibiego (QUE), 1h18min03

2015 - Solonei Rocha da Silva (BRA) 1h04min36 / Joziane Cardoso (BRA), 1h17min45

2014 - Stanley Koech (QUE), 1h03min52 / Joziane Cardoso (BRA), 1h17min29seg

2013 - Giovani dos Santos (BRA), 1h03min37 / Sara Makera (TAN), 1h13min19

2012 - Joseph Aperumoi (QUE), 1h01min38* / Paskalia Chepkorir (QUE), 1h12min29*

2011 - Marilson dos Santos (BRA), 1h03min10 / Agnes Cheserek (QUE), 1h16min21

2010 - Giomar P. da Silva (BRA), 1h04min31 / Rumokol Chepkanan (QUE), 1h14min35

2009 - Damião Ancelmo (BRA), 1h05min18 / Angelina Mutuka (QUE), 1h14min14

2008 - Kipromo Mutai (QUE), 1h04min02 / Eunice Kirwa (QUE), 1h15min08

2007 - Mathew Cheboi (QUE), 1h06min15 / Ednalva Laureano (BRA), 1h15min13.

* recordes.