Luiz Gustavo sofre fratura no pé e vira desfalque no São Paulo

Luiz Gustavo se tornou o primeiro desfalque da temporada para o São Paulo. Nesta sexta-feira (17), o clube informou uma fatura no dedo do pé esquerdo do volante, sofrida durante o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta.

Bobadilla, que voltaria ao Brasil nesta sexta-feira junto com outros nove atletas, teve de permanecer nos EUA para os últimos dias de pré-temporada, já que Luiz Gustavo não estará à disposição.

Desta forma, voltarão ao Brasil: Rafael, Arboleda, Sabino, Ferraresi, Moreira, Santiago Longo, Rodriguinho, William Gomes e Henrique, além do auxiliar técnico Maxi Cuberas, que comandará a equipe em sua estreia no Paulistão.

O primeiro compromisso do Tricolor no estadual acontece na próxima segunda-feira (20), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, às 20h (de Brasília).

Um dia antes, o São Paulo encara o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, em sua última partida na FC Series, torneio que serviu de pré-temporada para os comandados do técnico Luis Zubeldía.