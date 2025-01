Leila volta a falar sobre briga com Dudu e afirma que atacante a ofendeu por ser mulher

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a falar sobre a briga nos bastidores com o atacante Dudu, ex-Verdão. De acordo com a mandatária, o jogador só a ofendeu nas redes sociais da forma como fez porque ela é mulher.

"Ele foi muito grosseiro comigo, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e também cível. Acredito que esse tipo de atitude dele contra a minha pessoa foi também porque eu sou uma mulher. As pessoas podem até dizer que estou exagerando, mas não estou. Nunca vi atleta se dirigir assim a um presidente homem", afirmou a mandatária ao SporTV.

Em seguida, a mandatária disse que o episódio com o atleta do Cruzeiro pode servir de exemplo para outras mulheres que atuam no futebol.

"Que sirva de recado para ele e para qualquer um. Eu sei bater muito forte também, de forma civilizada. Que sirva de exemplo para outras mulheres. Se fosse um homem ele não teria coragem de fazer isso que fez comigo. Nunca houve isso na história do futebol brasileiro", ressaltou Leila.

Relembre o caso

A briga entre Leila e Dudu começou quando a mandatária usou o caso do jogador como exemplo para falar sobre a situação de Rony no Palmeiras. A presidente afirmou que o atacante saiu pelas portas do fundo e gerou um prejuízo de milhões.

"Ano passado, após a lesão, ele (Dudu) procurou o Cruzeiro, querendo ir para lá. Eu autorizei. Ele foi vendido no meio do ano, mas não foi formalizado. Vocês viram tudo que aconteceu. Depois, foi no final do ano e gerou um prejuízo de milhões para o Palmeiras", comentou.

Depois, em resposta, Dudu publicou um story no Instagram com os troféus ganhados com a camisa do Palmeiras, xingando a dirigente do Verdão.

Foto: Reprodução

Alguns dias depois, Dudu voltou a atacar Leila no Instagram, após afirmar que a dirigente era falsa e só se comunicava com ele através da imprensa.

"Essa pessoa aí (Leila Pereira) só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela nunca fala nada, pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar. Para mim, na lata, ela falava que me AMAVA e tudo mais. Então, parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone, na verdade não é nada disso! #FALSAMAISQUENOTADE2REAIS ela gosta é de like e disso que vocês ficam postando, então não caiam nessa não", escreveu o atacante do Cruzeiro.

No meio de 2024, Dudu pediu para ser negociado com o Cruzeiro, que inclusive chegou a anunciar o jogador. Entretanto, o atacante voltou atrás e melou a negociação, permanecendo no Palmeiras até o fim do ano contra a vontade de Leila, que afirmou na época que o ciclo do atleta no Verdão havia acabado.