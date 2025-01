Leila confirma venda de Vitor Reis ao City e revela que Palmeiras está em busca de mais três reforços

Nesta sexta-feira, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, confirmou a venda do jovem zagueiro Vitor Reis ao Manchester City e revelou que Verdão está em busca de mais três reforços. A mandatária também esclareceu em que pé se encontram as negociações pela contratação do meio-campista Andreas Pereira, que pertence ao Fulham.

"Realmente vendemos o Vitor, não queríamos, mas como sempre falo de ciclos, acho que o ciclo do Vitor, apesar de muito curto, não tem como negarmos uma proposta feita pelo City. Sou uma presidente que trabalho com fins de ciclos com tranquilidade muito grande. Realmente o vendemos com um valor relevante para o clube e para o atleta", declarou Leila, em entrevista ao SporTV.

"O clube de futebol infelizmente aqui não consegue fechar contas mensais e aquisições de atletas sem a venda de atletas. A venda do Vitor vai ajudar na contratação de outros atletas. Deve ter uns três (nomes na mesa)", continuou.

A reportagem da Gazeta Esportiva ouviu que os valores giram em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) em bonificações. A ideia inicial do Palmeiras era ficar com o zagueiro pelo menos até a disputa do Mundial de Clubes, para manter o elenco fortalecido, mas a nova proposta do City mudou os planos da diretoria.

"Conversei com meu diretor e quero atleta "nível A". É importante termos um elenco forte, porque esse ano vai ser muito difícil, são muitas competições, então precisamos entrar forte e entraremos. Estamos focados nisso. Precisamos tanto do zagueiro como do volante e mais um atacante", disse.

O Palmeiras tem mostrado uma postura diferente no mercado da bola e já virou o ano com dois grandes reforços anunciados até o momento: os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Além deles, o Alviverde segue de olho em outros alvos e não deve parar por aí na montagem de seu elenco para a temporada de 2025.