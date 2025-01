Lateral brasileiro faz final no Catar e mira cinco títulos na temporada

Super Copa do Catar-Emirados Árabes.

Neste sábado, às 13h, o Mundo Árabe será palco de um tira-teima pela supremacia do futebol da região. O Al-Sadd, atual bicampeão do Catar, enfrenta o Al-Wasl, último campeão dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, capital catari, valendo o título da

Algoz do Al-Hilal, de Jorge Jesus, ao marcar o gol que encaminhou a classificação do Al-Sadd para a fase de mata-mata da Champions League da Ásia, o lateral brasileiro Paulo Otávio fala sobre a oportunidade de levantar mais um troféu pelo clube e projeta uma temporada vencedora pelo Al-Sadd.

"Minha primeira temporada aqui no Catar foi muito boa individual e coletivamente, mas eu confio que essa seja ainda melhor. Contra os rivais da Arábia Saudita, com astros globais, já demos uma boa demonstração de que o Al Sadd briga por todos os cinco títulos que disputa. Queremos fazer a temporada dos sonhos", garante o ambicioso Paulo Otavio, titular absoluto do técnico espanhol Félix Sánchez. "Vencer o Al Wasl no sábado tem um simbolismo muito forte. Para os cataris, demonstrar essa força em campo contra os rivais do Golfo é algo importante", explica o jogador.

Paulo Otávio iniciou sua carreira em 2012, revelado pelo Athletico Paranaense. Após passagens pelo PSTC, Coritiba, Santo André, Paysandu e Tombense, o atleta foi para o LASK, da Áustria. Lá, o atleta se destacou e ajudou a equipe a vencer a segunda divisão austríaca em 2017, o que chamou a atenção do Ingolstadt, da Alemanha.

No futebol alemão, o atleta viveu a melhor fase de sua carreira. Conquistando a titularidade do Ingolstadt e jogando regularmente no Campeonato Alemão, o atleta foi para o Wolfsburg , em 2019. Nos Wolves, o jogador teve a sua maior sequência, com 77 jogos, um gol e 11 assistências.

Após quatro anos no Wolfsburg, decidiu ir para o futebol catari, no Al-Sadd. Chegando na equipe na temporada de 2023, o lateral foi importante na conquista do Campeonato do Catar de 2024, contribuindo com dois gols e quatro assistências nos 22 jogos que atuou. Na atual temporada, a equipe está na segunda posição da Q-League, com 25 pontos, três a menos que o líder Al-Duhail.