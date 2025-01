Karol Rosa minimiza estilo falador de rival argenfina no UFC: "Tem que sustentar o que fala"

Neste sábado (18), um duelo Brasil vs Argentina promete esquentar o octógono do UFC 311, na Califórnia (EUA). De um lado, a brasileira Karol Rosa, conhecida por ter uma personalidade mais tranquila e avessa à provocações, do outro a argentina Ailín Pérez, que é adepta do 'trash talk' e gosta de chamar a atenção por onde passa - o exato oposto da atleta capixaba. O estilo 'falador' de 'Fiona', no entanto, não parece incomodar a lutadora tupiniquim.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Karol Rosa afirmou que não se incomoda com possíveis provocações feitas pela argentina. Fugindo do seu estilo, a peso-galo (61 kg) brasileira - número 9 no ranking da categoria - ainda revelou que preparou uma surpresa na manga para dar o troco caso seja necessário - mas apenas no final do combate deste sábado.

"A gente tem personalidades bem diferentes: eu não falo nada e ela fala bastante. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sou do tipo que não esquento para nada. Acho que a pessoa pode fazer o hype dela que for. Igual a Denise (Gomes) falou: tem que sustentar o que fala. Se ela falar um monte de coisa, ela vai ter que sustentar. Mas eu nem esquento, sou bem tranquila. Tem (algo programado para responder Ailín). Tem uma surpresinha. Todo mundo vai ver depois da luta, depois que eu vencer", afirmou Karol.

Confiança em alta

Para além do componente das personalidades de cada uma fora do octógono, a confiança da brasileira na vitória sobre a rival se baseia também nas qualidades de ambas dentro do cage. Isso porque, na visão de Karol, ela é superior à Ailín Pérez até mesmo na principal arma da atleta argentina, o grappling.

"Ela vem de uma sequência boa de vitórias. Eu nunca subestimo (minhas rivais), mas se for dar uma comparada, eu acredito que sou mais experiente que ela, tenho mais lutas, acho que o jogo que ela faz, se eu quiser fazer também, eu faço, é porque eu nunca mostrei no UFC - sou uma lutadora bem versátil, bem completa. Mas ela tem um jogo chato, né. Ninguém está ali no UFC à toa. Se ela entrou, é porque ela merece estar ali, porque ela é boa. Mas eu vejo que sou um pouco superior no todo. A gente sempre tem que ficar ligada, em qualquer luta e (contra) qualquer adversária, mas eu treinei muito. O que ela quer fazer, eu sou melhor que ela", finalizou a capixaba.

Top 10 do peso-galo, a brasileira Karol Rosa colocará sua posição no ranking em jogo contra Ailín Pérez, 13ª colocada na lista. A capixaba vem de vitória sobre Pannie Kianzad eu seu último compromisso, enquanto a argentina chega para o duelo embalada por uma sequência de quatro triunfos consecutivos no maior evento de MMA do planeta.