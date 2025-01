Fenômeno do tênis, João Fonseca é convidado para jogar chave principal do Rio Open

Após conquistar a atenção do mundo do tênis no Aberto da Austrália, João Fonseca recebeu nesta sexta-feira um convite da organização do Rio Open para voltar à chave principal do maior torneio da América do Sul. A competição será disputada no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense, entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

Fonseca ganhou o primeiro convite do evento depois de se destacar no Aberto da Austrália. Em Melbourne, ele estreou numa chave principal de Grand Slam derrubando o número nove do mundo, o russo Andrey Rublev, por 3 sets a 0. Antes já havia se destacado com vitórias contundentes no qualifying, a fase preliminar do torneio australiano.

O carioca de apenas 18 anos chegou a acumular 14 vitórias consecutivas, com os títulos do Torneio Next Gen Finals e do Challenger de Camberra, sendo nove triunfos sem perder sets. No Aberto da Austrália, ele se despediu na segunda rodada, diante do italiano Lorenzo Sonego, ao jogar sua primeira partida de cinco sets na carreira.

"Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível", comemorou o tenista.

Será a terceira vez em que Fonseca competirá no Rio Open. Em 2023, quando ainda era juvenil, ganhou sua primeira chance num ATP ao entrar direto na chave principal. Acabou eliminado na rodada de abertura. No ano passado, ele surpreendeu o público ao vencer sua primeira partida num ATP e, na sequência, atingir as quartas de final, seu melhor resultado no circuito profissional até agora, ao lado do Torneio de Bucareste, onde também parou nas quartas, em 2024.

Neste ano, o carioca chegará ao torneio com novo status, de joia mundial do tênis, após apresentar performances de alto nível no Aberto da Austrália. "Sempre sonhamos que o nosso evento servisse de inspiração para que novos meninos e meninas ingressassem no tênis e o João representa essa geração Rio Open. Ele está com a gente desde 2014 e a experiência vivida em cada edição contribuiu para que ele se mantivesse e crescesse no nosso esporte", diz Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, em referência à relação de Fonseca com o torneio.

Antes mesmo de decidir se tornar um tenista, Fonseca frequentava o torneio como torcedor, acompanhando seus ídolos de perto. "Existe uma expectativa enorme de até onde ele pode chegar e estamos ansiosos para essa primeira participação do João no Brasil desde esse boom e que o Rio Open siga servindo para consolidar a carreira dele assim como aconteceu com outras jovens promessas, como Casper Ruud, Felix Auger Aliassime e Carlos Alcaraz."

No Rio Open, Fonseca terá alguns rivais de peso pelo caminho na chave principal, cujo sorteio será realizado às vésperas da competição. Já estão confirmados o alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo, o dinamarquês Holger Rune e o italiano Lorenzo Musetti.