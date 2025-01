Fonseca explode nas redes, bate ídolos e vira queridinho do Australian Open

O tenista brasileiro João Fonseca virou o grande sucesso do Australian Open nas redes sociais.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos alavancou os perfis do torneio em engajamento. Ele foi a grande surpresa da competição, vindo do qualificatório, e atraiu os holofotes internacionais do tênis com sua campanha no primeiro Grand Slam da carreira.

O vídeo de Fonseca após a vitória na estreia sobre o número 9 do mundo bateu 6,8 milhões de visualizações só no Instagram. A mesma publicação ainda rendeu no Twitter mais 775 mil impressões. No TikTok, o post de um de seus pontaços contra o russo Andrey Rublev chegou a 1,9 milhão de reproduções.

Publicações sobre João Fonseca decolaram nos perfis do Australian Open Imagem: Reprodução/Instagram/Australianopen

Ele explodiu os números na conta do Australian Open, passando diversas vezes da casa do milhão, e se sobressaiu diante de tenistas renomados. A diferença para os demais conteúdos no perfil foi avassaladora. Com exceção do brasileiro, praticamente apenas Djokovic, Alcaraz, o número 1 Sinner e conteúdos "diferentões" conseguiram atingir tal marca.

Fonseca virou "queridinho" e recebeu tratamento digno de top 10. Ele foi um dos tenistas que mais apareceu nas redes do Australian Open. Empolgado com o feito e a repercussão, o perfil do torneio não poupou elogios e se rendeu ao brasileiro: "Destemido", "Nasce uma estrela", "Fenômeno", com direito até a um "Aqui é Brasil!".

A joia do tênis do Brasil também viu seus próprios números aumentarem em quase 300 mil. Em quatro dias, ele saltou de pouco mais de 290 mil para 677 mil seguidores no Instagram.