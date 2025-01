Entenda como Abel pretende utilizar Facundo Torres no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira ainda não teve a oportunidade de utilizar os reforços contratados pelo Palmeiras nesta janela de transferências, Paulinho e Facundo Torres. O primeiro se recupera de uma cirurgia, enquanto o segundo não foi relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, na última quarta-feira.

Abel, entretanto, já sabe como pretende utilizar o atacante uruguaio na equipe alviverde. Versátil, o jogador pode exercer diversas funções no ataque. A tendência é que ele seja testado em várias posições no início de sua passagem pelo clube.

Segundo o treinador português, Facundo prefere atuar no mesmo lado de Estêvão, vindo da direita para o meio. Porém, ele também pode jogar como meia-atacante, mais centralizado, ou também pela ponta esquerda.

"Eu sei qual é a posição que o Facundo mais gosta. É ali no lugar do Estêvão, de fora para dentro. Mas ele pode fazer também a posição de 10, como um meia-atacante, pode fazer a ponta pelo lado esquerdo, onde também estamos testando ele. É um jogador que vai nos ajudar, mas vai entrar nesta dinâmica. Sabemos que no meio do ano vamos perder o Estêvão, e ele é um jogador difícil de substituir", analisou Abel.

O Palmeiras desembolsou U$ 12 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões) para contratar Facundo Torres. Ele foi revelado pelo Peñarol e foi promovido ao time profissional em 2020. Pelo time uruguaio, disputou 71 jogos e, em sua primeira temporada na equipe principal, marcou seis gols e deu uma assistência. Ao todo, foram 16 bolas na rede e dois passes para gol.

Em seu clube formador, o uruguaio chegou a atuar ao lado do lateral esquerdo Piquerez. Ambos, portanto, voltarão a ser companheiros de equipe a partir de 2025.

No ano de 2022, Facundo foi vendido ao Orlando City, equipe pela qual se destacou e despertou o interesse do Verdão. Em três temporadas, o uruguaio detém 47 bolas na rede e 19 assistências em 121 jogos.

Facundo Torres também soma convocações à seleção do Uruguai e, inclusive, esteve no plantel uruguaio na disputa da última Copa do Mundo, que aconteceu em 2022, no Catar. Pela Celeste, ele tem oito jogos, um gol e uma assistência.

O atacante deve receber sua primeira chance pelo Palmeiras neste sábado, diante do Noroeste, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.