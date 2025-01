Empresário: Com ofertas de fora, Gabigol quis o Cruzeiro de olho em títulos

O atacante Gabigol tinha três ofertas do exterior, mas escolheu o Cruzeiro fundamentalmente pela promessa de que o clube iria montar um grande elenco para brigar por títulos, revelou o empresário do jogador, Júnior Pedroso, em entrevista ao Zona Mista.

O Cruzeiro trouxe um projeto muito sólido, bem estruturado financeiramente e prometeu um time que vai disputar título, que é isso que era fundamental para o Gabriel, e para um time altamente competitivo, porque isso faz parte do DNA dele, brigar por títulos.

Tivemos três propostas financeiramente muito parecidas, e a adesão do Gabriel não foi baseado na parte econômica, porque a gente poderia ter usado uma ou outra para poder criar um leilão e alavancar o negócio, não foi o que aconteceu e eles não queriam fazer isso.

O Gabriel tomou uma adesão muito pessoal porque desportivamente, o Cruzeiro foi um grande projeto também porque, além de ter uma grande bandeira por trás, o Pedrinho que encabeça o projeto junto com o Alexandre Matos, tem grandes pretensões para os próximos anos.

Júnior Pedroso

O agente de Gabriel detalhou um pouco mais as propostas na mesa do artilheiro, revelando a origem dos países que ofertavam por seus gols, dificultando ainda mais a decisão do jogador.

Tinha propostas muito importantes na mesa. De fora tinha também. Inglaterra, tinha proposta do México, tinha proposta dos Estados Unidos. Com troca de conversas, com muitas coisas, envolvendo já valores, essas coisas. A maioria diretamente com o clube. Uma ou outra situação através de um intermediário.

E aí o Gabriel teve muita tranquilidade no momento para tomar a decisão dele. Acho que ele estava o coração mais liberto. Deve ser muito difícil também desconectar do Flamengo, né? Porque aquilo ali é quase uma religião. E acho que ele estava o coração liberto e aí sentou de novo depois do campeonato e tomou a decisão.

Ele foi pro Japão para conhecer a Mizuno, foi para Mizuno em Osaka, depois foi para Tóquio, fez um passeio. E aí quando ele estava com o coração leve, a gente conversou e aí ele tomou a decisão. Eu acho que ele pediu uns dias ali para refletir sobre porque deve ser muito difícil.

Júnior Pedroso

