Em jogo de oito gols, Vasco elimina Flamengo-SP e vai às quartas da Copinha

O Vasco se classificou para disputar as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória marcante, nesta sexta-feira. Diante do Flamengo-SP, o gigante da colina venceu por 5 a 3. O duelo aconteceu no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco.

O Flamengo saiu na frente logo quando a bola rolou, com gol de cabeça de Tudisco. O empate veio aos dez minutos com Zuccarello cobrando pênalti.

Os cariocas abriram vantagem aos 19 e ampliaram aos quatro do segundo tempo, com gols de Maxsuell Alegria e novamente Zuccarello, respectivamente. O placar de 3 a 1 não intimidou a equipe paulista, que empatou com Diogo e Biriba.

A classificação do único carioca ainda vivo no torneio veio com um golaço de André, aos 27 minutos, e depois na cobrança de pênalti de Juninho, nos acréscimos.

Na próxima fase, o Vasco vai enfrentar o vencedor do confronto entre Corinthians e Ituano. A partida entres as equipes acontece ainda nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).