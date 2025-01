Corinthians projeta reformas para o Parque São Jorge em 2025

O Departamento de Patrimônio e Obras do Parque São Jorge, do Corinthians, teve um ano de 2024 bastante movimentado com reformas em suas dependências. Foram feitas manutenções e construções no clube, e a projeção é dar continuidade a essas melhorias.

Foto: Divulgação/Corinthians.com.br

"Tivemos algumas demandas importantes ano passado para melhorar a estadia dos sócios no nosso Clube. Tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos fazer o possível para melhorar bastante nossas instalações, principalmente para que no final do ano diversas confraternizações pudessem acontecer no Parque São Jorge. Tenho certeza de que esse ano teremos mais oportunidades de fazer acontecer nossos objetivos e planos para o Clube", disse Marcelo Tadeu Machado Vieira, diretor do Departamento de Patrimônio e Obras ao site do Corinthians.

As mudanças começaram no Parque Aquático, com a troca dos lava-pés, reforma nas bordas da piscina de ondas e revitalização da pintura. Ainda foi pintada a arquibancada da piscina olímpica e realizada a manutenção preventiva na rede hidráulica e elétrica da sala dos salva-vidas.

A praça e a entrada do Ginásio Wlamir Marques tiveram a revitalização e a construção de novos espaços para os bustos. Também está sendo feita uma nova configuração do espaço dos Esportes Terrestres, com a construção de um quiosque com churrasqueira e bancos ao lado das quadras.

A Fazendinha agora conta com um gradil fixo para separar as torcidas, além da correção dos problemas de vazamento ao redor do campo.

Para 2025, o departamento prevê o fechamento do estacionamento externo, construção de mais churrasqueiras e revitalização da pintura do Bar da Torre. As quadras externas de futsal e basquete passarão por reforma e pintura. O Mini-Ginásio terá o telhado reformado.