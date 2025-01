Dia 15 da Copinha tem gol de letra, show de goleiro e azarões classificados

Do UOL, em São Paulo

Os primeiros jogos das oitavas de final da Copinha foram realizados nesta quinta-feira (16) e ficaram marcados por algumas cenas e classificações.

Destaques do dia

Vaga cruzeirense com gol de letra. O Cruzeiro foi superior ao Bahia e venceu a equipe adversária por 3 a 0. A classificação foi selada com um gol de letra de Fernando já na reta final da partida.

Goleiro salvador. O São Paulo venceu o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis após 0 a 0 com bola rolando e muito graças ao goleiro João Pedro. Ele fez dois milagres na etapa final e pegou a cobrança de Julio Fidelis.

Erro bizarro. O zagueiro Andrade teve a chance de garantir a classificação do São Paulo com bola rolando, mas perdeu um gol praticamente sem goleiro no segundo tempo.

Golaços gloriosos. O Botafogo marcou dois golaços na derrota para o Criciúma por 4 a 2. No primeiro deles, Charles acertou um voleio de fora da área. Já no segundo, Weliton soltou a bomba de longe e mandou a bola no ângulo.

Azarões classificados. Ferroviária e Criciúma chegaram às quartas de final nesta noite. A Ferrinho superou o Guarani por 2 a 0, e o Tigre passou pelo Botafogo.

Veja lances

Gol de letra de Fernando, do Cruzeiro

Fernando faz gol de letra, Cruzeiro 3 x 0 Bahia nas oitavas da copinha 🦊 pic.twitter.com/MeJKrqH0hd -- Gabigol Deprê (@depredogabi) January 16, 2025

Gol perdido por Andrade, do São Paulo

O FAMOSO INACREDITÁVEL FUTEBOL CLUBE! 🤯



Como que o jogador do São Paulo conseguiu perder esse gol? Mas ainda tem muito jogo pela frente... 🔥👀#CopinhaNaCazéTV #CopinhaNoYouTube #SãoPaulo #Fluminense #CasasBahia pic.twitter.com/IvdeGtEwAy -- CazéTV (@CazeTVOficial) January 16, 2025

Golaços de Charles e Weliton, do Botafogo

Botafogo 1x0 Criciúma



⚽️ Charles (golaço)



🏆 Copinha | oitavas (jogo único)



Segue aí: @DiarioGolsBanco



pic.twitter.com/Pwqtgi8DkI -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 16, 2025

Botafogo 2x4 Criciúma



⚽️ Weliton (golaço)



🏆 Copinha | oitavas (jogo único)



pic.twitter.com/0Lw0q5V8RE -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 16, 2025

Resultados