Contrato de Memphis é uma sem-vergonhice, diz Trajano: 'Ele não é o Pelé'

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians — cujo valor real surpreendeu conselheiros do clube — é uma "sem-vergonhice", criticou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Você sabe por que o Corinthians não contrata? Porque o dinheiro todo está com o Memphis Depay. É uma sem-vergonhice esse contrato.

É uma sem-vergonhice, não é possível -- esse cara não é o Pelé, não é o Messi, não é o Maradona.

José Trajano

O colunista questionou cláusulas do contrato de Memphis com o Corinthians, como a garantia da camisa 10 para o holandês.

Ele não tem nada com isso, ele pede, os caras pagam. Mas se você pegar as exigências, não estou falando só do salário, é passagem aérea, hotel, carro, camisa 10.

É um absurdo, uma sem-vergonhice total.

José Trajano

Reportagem do UOL mostrou que o contrato de Memphis com o Corinthians extrapola bastante o valor destinado pela Esportes da Sorte para sua contratação.

No total, o acordo garante ao jogador R$ 82 milhões fixos livres de impostos, além de ganhos variáveis.

