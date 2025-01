Contra o Botafogo-SP, São Paulo terá reencontro com Cria de Cotia

O São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), diante do Botafogo-SP, na Arena Nicnet. A partida marca o reencontro do time do Morumbis com o atacante Jonas Toró, Cria de Cotia.

Toró foi revelado pelo São Paulo, em 2019. Ao todo, disputou 50 jogos no time profissional, marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências. O atacante passou por períodos de empréstimo para o Sport e o Atlético-GO até ser vendido para o Panathinaikos, da Grécia.

Em seguida, foi emprestado para o Levadiakos, também no futebol grego, e chegou ao Botafogo-SP em julho de 2023, com vínculo definitivo. Pela equipe de Ribeirão Preto, Jonas Toró já entrou em campo 48 vezes, anotou dois gols e deu três assistências.

Na estreia do Botafogo-SP no Campeonato Paulista, diante do Guarani, na última quarta-feira, no Brinco de Ouro de Princesa, Toró começou entre os titulares e foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo para dar lugar a Jonathan Cafú. O time de Campinas venceu por 2 a 0.

A partida da próxima segunda-feira vai ser a primeira em que o atacante de 25 anos enfrenta o São Paulo. No Paulistão de 2024, as duas equipes estavam no mesmo grupo e não duelaram na primeira fase. O Botafogo-SP acabou eliminado, enquanto o Tricolor passou em primeiro.