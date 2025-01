Com Taila Santos, PFL anuncia primeiros nomes para disputa de novo formato em 2025

A Professional Fighters League pretende apresentar uma temporada diferente para seus fãs. Além de encerrar oficialmente as atividades da marca Bellator, a organização anunciou mudanças importantes em seu formato de disputa. O tradicional torneio que premiava os campeões com 1 milhão de dólares foi extinto, dando lugar a uma espécie de 'Grand Prix' no estilo 'mata-mata' que premiará os vencedores de cada categoria com metade do valor anterior - 500 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões). E um dos nomes confirmados no novo modelo proposto pela PFL em 2025 foi a brasileira Taila Santos.

Depois de bater na trave em 2024, perdendo a final do 'GP' dos pesos-moscas (57 kg) para Dakota Ditcheva, Taila, ex-lutadora do UFC, volta disposta a, enfim, chegar ao topo de sua nova casa. Além da brasileira, confirmada através das redes sociais da PFL (veja abaixo ou clique aqui), a organização presidida por Donn Davis anunciou outros dois competidores para o novo formato: Impa Kasanganay e Marc Diakiese.

Como funciona o novo modelo de disputa?

A principal mudança promovida pela PFL foi a extinção da chamada temporada regular, que classificava os melhores atletas através de um sistema de pontuação conforme o desempenho de cada um. Agora, o torneio já inicia em confrontos eliminatórios. Sendo assim, é 'matar ou morrer', desde o primeiro duelo. Ao todo, serão oito categorias implementadas no novo sistema, com oito competidores em ação em cada uma.

Desta forma, cada atleta terá que vencer três lutas em sequência para ficar com o título do GP. Os primeiros combates, válidos pela fase de quartas de final, estão previstos para ocorrerem em abril. Já a fase semifinal será disputada em junho, enquanto as grandes decisões serão realizadas no decorrer de agosto, conforme a própria PFL anunciou.

Entre as mulheres, somente a categoria dos moscas (57 kg) será contemplada dentro do novo formato em 2025. Já entre os homens, as seguintes divisões estarão em jogo: peso-pesado, meio-pesado (93 kg), peso-médio (84 kg), meio-médio (77 kg), peso-leve (70 kg), peso-pena (66 kg) e peso-galo (61 kg).

