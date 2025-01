Com elenco sub-20, Atlético-MG divulga relacionados para estreia no Campeonato Mineiro

Na tarde desta sexta-feira, o Atlético-MG divulgou os atletas relacionados para o confronto com o Aymorés, pelo Campeonato Mineiro, marcado para o próximo domingo, às 11h (de Brasília), no estádio Paulo Paschoalino, em Ubá, interior de Minas Gerais.

Com o elenco principal nos EUA disputando a FC Series, torneio que serve como pré-temporada, o Galo irá realizar a estreia oficial no ano com um grupo praticamente formado por atletas de base de até 20 anos, além do goleiro Gabriel Delfim, do meia-atacante Robert e do atacante Luiz Filipe.

A comissão técnica também será formada por profissionais das categorias de base, entre eles o técnico Guilherme Dalla Déa e os auxiliares Léo Silva, ex-zagueiro, ídolo do Atlético-MG e treinador da equipe sub-20, e Ricardo Kelson.

Confia a lista de relacionados pelo Atlético-MG para a estreia no Estadual:

Goleiros: Gabriel Delfim; Estevan; Pedro Cobra



Laterais-direitos: Kayque; Vitor Gabriel



Laterais-esquerdos: Júlio César; Pedro Oliveira



Zagueiros: Dudu; Renan; Denilson



Meias: David Kauã; Eric; Zé Phelipe; Kauan Guilherme; Paulo Vitor; Vitinho; Índio; João Rafael; Robert



Atacantes: Lucas Daniel; Ryan; Pedro Ataide; Louback; Luiz Filipe



Técnico: Guilherme Dalla Déa