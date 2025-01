CBF divulga mudanças em competições do futebol feminino para 2025; confira

A CBF realizou nesta sexta-feira (17) uma importante reunião com representantes de todos os clubes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino (A1, A2 e A3) e das Federações Estaduais. O encontro virtual contou com a presença do presidente Ednaldo Rodrigues, que discutiu diversos pontos do calendário de 2025. Ao final, a Confederação Brasileira de Futebol revelou novidades para o futebol feminino neste ano e também para os próximos.

"A CBF reforça seu compromisso com o diálogo. Conversamos muito e encontramos o melhor modelo para o futebol feminino crescer ainda mais. O mais importante é que essa reunião gerou resultados significativos. O Brasileiro A1 e A2 serão ampliados nas próximas temporadas. O A1 terá 20 clubes até 2027. Já o A2 estará completo com 20 equipes até 2028. Além disso, aumentamos consideravelmente o número de partidas ao longo do ano, crescemos as competições de base, além de criar nova Copa do Brasil Feminina com 64 equipes", afirmou Ednaldo Rodrigues.

Principais novidades implementadas no futebol feminino

Copa do Brasil Feminina

A CBF lançou para 2025 a Copa do Brasil feminina. A competição reunirá 64 clubes das três divisões do Campeonato Brasileiro (A1, A2 e A3).

Supercopa Feminina

Em 2025, a competição manterá o formato adotado em 2024. No entanto, com a criação da Copa do Brasil feminina, a partir de 2026 a Supercopa passará a ser disputada em jogo único entre o campeão do Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2025 e o vencedor da Copa do Brasil.

Brasileiro Feminino A1

Já o Campeonato Brasileiro Feminino A1 continuará com 16 clubes, mas sofrerá uma expansão gradual para 20 equipes até 2027. A partir desta edição, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2, enquanto os quatro melhores da A2 serão promovidos à Série A1. Esse processo de promoção e rebaixamento também ocorrerá em 2026, com a meta de atingir 20 clubes na elite do futebol feminino.

Brasileiro Feminino A2

Seguindo a mesma tendência de expansão do Brasileiro Feminino A1, o Campeonato Brasileiro A2 também passará por um crescimento gradual, chegando a 20 clubes até 2028. Em 2025, a competição contará com 16 clubes, e os 4 melhores tempos subirão para a A1. Ao final da primeira fase, os dois últimos colocados da A2 disputarão a Série A3 em 2026. A partir de então, o formato de disputa do Brasileiro Feminino A2 seguirá com o mesmo formato de disputa do Brasileiro Feminino A1.

Brasileiro Feminino A3

A divisão de acesso ao futebol feminino nacional passará a contar com uma mudança na primeira fase. Os 32 clubes serão distribuídos em 8 grupos de 4 times, com jogos em turno único, o que fará com que a competição aumente de 62 para 78 partidas.

Brasileiro feminino sub-20 e sub-17