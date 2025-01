Argentina vs Brasil! Ailín Pérez provoca Karol Rosa antes do UFC 311: "Vai apanhar"

Em franca ascensão no ranking peso-galo (61 kg) feminino do Ultimate, a argentina Ailín Pérez terá a chance de subir mais alguns degraus rumo ao topo da divisão neste sábado (18), ao encarar a brasileira Karol Rosa, no card do UFC 311, na Califórnia (EUA). E mesmo diante da rival, em tese, mais gabaritada de sua carreira, a lutadora natural de Buenos Aires (ARG) esbanja confiança.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a atleta argentina analisou o jogo da rival brasileira e, apesar de reconhecer seus pontos fortes, minimizou o risco de tê-la como oponente no UFC 311. Bem ao seu estilo, Ailín Pérez fez questão de provocar Karol Rosa e cravou sua vitória sobre a capixaba neste sábado.

"Eu acho que Karol é uma lutadora experiente. Temos a mesma idade, 30 anos as duas, temos o mesmo tamanho... Acho que ela é muito forte, muito técnica na sua disciplina, que é a trocação, tem um jiu-jitsu bom, tem boas quedas também... Só vejo isso dela. Não vejo nada que me impressione. Bate forte, chuta forte, vimos isso em todas as lutas dela. Nada que possa me vencer. Não vejo na Karol uma arma forte que indique: 'Oh, Ailín Pérez vai perder'", afirmou a argentina.

Previsão ousada

Conhecida por sua personalidade provocadora, Pérez não se esquivou quando foi questionada sobre um palpite para a luta, e foi além. Bem ao seu estilo, a argentina fez uma previsão bastante ousada sobre como será o desenrolar do confronto contra a brasileira neste sábado, pelo card do UFC 311.

"Óbvio que sim (consigo dar um palpite). Ela vai apanhar (risos). Eu vou finalizar a Karol. Estou preparada mentalmente e fisicamente para finalizá-la. Eu sou uma lutadora completa. Quando tenho que trocar, faço bem o trabalho. E quando eu tenho que derrubar, também faço bem. Vai ser uma luta divertida, vai ser um show. Ela vai vir para cima de mim com muita vontade de querer me vencer. Vai ganhar a mais inteligente, isso é o MMA. A que for mais inteligente vai ganhar", concluiu.

Atual 13ª colocada no ranking peso-galo feminino do UFC, Ailín Pérez medirá forças com a atleta que ocupa a 9ª posição na lista. Portanto, um triunfo pode levá-la, pela primeira vez, ao top 10 da organização. E a confiança da argentina se explica uma vez que ela chega para o duelo contra Karol Rosa embalada por uma sequência de quatro vitórias no octógono mais famoso do mundo.