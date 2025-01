Após o empate sem gols, Corinthians elimina Ituano e encara o Vasco na quartas da Copinha

Após o empate sem gols, o Corinthians venceu o Ituano por 5 a 4, nos pênaltis, na noite desta segunda-feira, no Estádio Bruno José Daniel, e se classificou às quartas de final da Copinha. Agora, o Timãozinho vai encarar o Vasco, na próxima segunda-feira. O horário ainda será definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Apesar de dois tempos movimentados, o placar não saiu do zero. Já nos pênaltis, mesmo com os erros de Victor Dourado e Rodrigo, Caipira, Luiz Eduardo, Fernando, Denner e Araújo converteram. Do lado do Ituano, apesar dos acertos de Matheus, Stefanello, Jonathan, Lucas e Kauã, Nathan deperdiçou.

Ao longo de sua campanha, o Corinthians perdeu apenas para o Santo André, pela última rodada da fase de grupos. Assim, segue no torneio com quatro vitórias, um empate e um revés.

O Timãozinho segue vivo na busca pela 12ª conquista de Copa SP. O clube já conquistou as edições de 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.