48ª Corrida de Reis de São Caetano do Sul será atração no domingo

A série de grandes corridas de rua do calendário paulista terá início neste domingo. A tradicional Corrida de Reis de São Caetano do Sul chega à sua 48ª edição e promete movimentar corredores de todo o estado. A largada para o percurso de 10 km será às 7h (de Brasília), na Avenida Kennedy, esquina com a Rua Tibagi, local também de chegada dos participantes.

O evento reunirá 3 mil atletas, que esgotaram as vagas rapidamente, confirmando sua força. A Federação Paulista de Atletismo destaca a importância do evento em seu calendário, a excelência de sua organização e, principalmente, o fato de possibilitar a participação de novos corredores ao lado de outros mais experientes.

Célio Silva, organizador da prova, ressalta que o evento tem tudo para agradar aos atletas e ao público. "Trata-se de uma prova muito tradicional e grandiosa e a expectativa é muito positiva. Teremos uma estrutura para atender a todos, atletas e público, com muita qualidade. Um dos pontos altos é seu percurso plano, que possibilitará que bons tempos sejam alcançados", afirma.

Ele ainda enfatiza a cidade-sede. "São Caetano é uma das grandes cidades do estado e propicia para eventos esportivos dessa magnitude. E já começa o ano com uma corrida de alto nível técnico e que se destaca nos cenários estadual e nacional", completa.

O trajeto de 10 km da Prova de Reis começará na Avenida Presidente Kennedy, perto do número 2.300 (pista sentido Santo André). Segue pelo trevo da divisa com Santo André, Avenida Tereza Campanella, Avenida Presidente Kennedy (pista sentido Centro), retorno na Avenida Goiás, Avenida Presidente Kennedy (pista sentido Santo André), Rua Nazareth, retorno na Rua Saldanha Marinho, Rua Nazareth, Avenida Tijucussu, Rua Prates, Rua Guia Lopes, Rua Coronel Camisão, Avenida Tijucussu, Rua Benito Campoi, Avenida Presidente Kennedy (pista sentido Santo André) até o número 2.300, onde será a linha de chegada.

A retirada de número de peito, chip e camiseta será no ginásio Marlene José Bento, que fica na rua Tibagi, 10, neste sábado, dia 18 de janeiro de 2025, sábado, das 10h às 18h. Mais informações no site http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/noticia/5183.