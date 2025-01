Vitor Eudes lamenta derrota do Fluminense, mas concentra foco na sequência do Carioca

O Fluminense não resistiu ao impacto de jogar com um a menos e perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

O goleiro Vitor Eudes lamentou o resultado e o gol sofrido na reta final do duelo, aos 41 minutos: "Foi uma infelicidade o lance ali. Um bate e rebate acabou sobrando para eles. Eles foram felizes. A gente suportou bem a pressão, soube se defender. É levantar a cabeça, trabalhar e buscar a vitória no próximo jogo", declarou.

O Fluminense, assim, continua sem ganhar no Campeonato Carioca. Na estreia, o Tricolor empatou sem gols com o Sampaio Corrêa. Vitor Eudes sabe que isso já gera uma pressão: "A gente sabe que vestir a camisa do Fluminense não é fácil, é pressão, é querer ganhar todo jogo. E a gente encara isso com sabedoria e trabalhando para poder construir a próxima vitória", completou o goleiro.

Na próxima rodada do Carioca, o Fluminense enfrenta o Maricá, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita.