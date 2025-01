Vasco desperdiça pênalti no fim e só empata com o Bangu pelo Carioca

O Vasco perdeu pênalti no fim e ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Bangu nesta quinta-feira (16), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Vasco alcançou seu segundo ponto na competição em dois jogos, após o empate no primeiro confronto da competição, se mantendo em oitavo. Já o Bangu conquistou seu primeiro ponto, em décimo.

O próximo jogo do Vasco será contra o Boavista, ás 19h, no domingo (19). O confronto do Bangu será no mesmo dia, às 20h (horários de Brasília), contra o Volta Redonda.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, foram poucas as chances de abrir o placar. As duas equipes erraram na criação de jogadas e pouco chutaram no gol adversário. A melhor chance veio com o Bangu em um cabeceio fraco de Paulo Ricardo.

Na segunda etapa, novamente poucas oportunidades, com estrela do goleiro Victor Brasil pegando pênalti. O paredão salvou o Bangu de perder mais um duelo, após defender a penalidade do volante Jair.

Ficha técnica

Vasco 0 x 0 Bangu

Competição: Segunda rodada do Campeonato Carioca

Local: São Januário - Rio de Janeiro

Data e hora: 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Amarelos: Alex Moretti, Serginho, João Felipe

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Ricardo, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel (Jair), De Lucca (Maxime Dominguez) e JP (Paulinho Paula); Bruno Lopes (Jean David Meneses), Serginho e GB. Técnico: Ramon Lima

Bangu: Victor Brasil; Hygor, Kevem (Admilton), Yuri Garcia e Vitinho; Alex Moretti (João Felipe), André Castro, Raphael Augusto (Léo Pedro) e Lucas Nathan (Ruan Carlos); Rafael Carioca e Macário (Fabinho). Técnico: Junior Martins