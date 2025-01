Transmissão ao vivo de João Fonseca no Australian Open: veja onde assistir

João Fonseca entra em quadra mais uma vez para tentar fazer história no Australian Open. Dessa vez, o brasileiro enfrenta o italiano Lorenzo Sonego. O duelo será na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 3h (de Brasília), na 1573 Arena, pela 2ª rodada.

Onde assistir? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca e Sonego já se enfrentaram no ATP de Bucareste do ano passado. Então 276º do ranking, o brasileiro levou a melhor por 7/6 (5) e 7/5.

João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada do Australia Open logo em sua estreia em Grand Slams. Fonseca venceu o russo em sets diretos com parciais 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5), em 2h23 de jogo.

Atual 55 do mundo, Lorenzo Sonego avançou no Australian Open após bater o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, na estreia. As parciais foram 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5, em partida de 3h11min.

João Fonseca x Lorenzo Sonego -- Australian Open