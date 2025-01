Super Mundial: Torcedor pode gastar até R$ 9 mil em ingressos para ver o Palmeiras

A Fifa abriu nesta quinta-feira (16) as vendas de ingressos para a fase de mata-mata do Mundial de Clubes. Com isso, o torcedor do Palmeiras que pretende acompanhar os jogos do clube nos Estados Unidos pode ter que desembolsar pouco mais de R$ 9 mil para ver todas as partidas até uma eventual final.

Até o final da manhã desta quinta (16), o ingresso de valor mais baixo sendo comercializado pela Fifa para potenciais jogos do Palmeiras era para as oitavas de final, que o time jogará se passar em primeiro lugar no Grupo A, a US$ 66,90 (R$ 403,88). A entrada mais cara para a mesma partida custa US$ 312,20 (R$ 1.884,78).

O time comandado por Abel Ferreira está na mesma chave que Porto, Al Ahly e Inter Miami. Se passar para as oitavas de final, poderá cruzar com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Os ingressos estão sendo vendidos no site https://www.ticketmaster.com/fifa-club-world-cup-tickets.

Confira os valores:

Fase de grupos

Palmeiras x Porto: de US$ 100,35 (R$ 605,82) a US$ 1.230,00 (R$ 7.425,63) - MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

Palmeiras x Al Ahly: de US$ 78,05 (R$ 471,19) a US$ 1.196.69,00 (R$ 7.224,53) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey

Inter Miami x Palmeiras: de US$ 117,10 (R$ 706,94) a US$ 3.332,00 (R$ 20.115,00) - Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Mata-mata

Com o Palmeiras avançando em 1º do grupo:

Oitavas de final: de US$ 66,90 (R$ 403,88) a US$ 312,20 (R$ 1.884,78) - Lincoln Financial Field, Filadélfia

de US$ 66,90 (R$ 403,88) a US$ 312,20 (R$ 1.884,78) - Lincoln Financial Field, Filadélfia Quartas de final: de US$ 204,49 (1.234,52) a US$ 557,50 (3.365,6) - Lincoln Financial Field, Filadélfia

de US$ 204,49 (1.234,52) a US$ 557,50 (3.365,6) - Lincoln Financial Field, Filadélfia Semifinal: US$ 355,65 (R$ 2.147,09) a US$ 1.215,35 (R$ 7.337,18) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey

US$ 355,65 (R$ 2.147,09) a US$ 1.215,35 (R$ 7.337,18) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey Final: US$ 613,25 (R$ 3.698,87) a US$ 4.305 (R$ 25.966,03) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey

Total com fase de grupos (menor valor): R$ 1.535,00 (R$ 9.258,50)

Com o Palmeiras avançando em 2º do grupo

Oitavas de final: US$ 72,50 (R$ 437,6) a US$ 278,75 (R$ 1.682,84) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

US$ 72,50 (R$ 437,6) a US$ 278,75 (R$ 1.682,84) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Quartas de final: US$ 256,45 (R$ 1.548,21) a US$ 657,85 (R$ 3.971,50) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

US$ 256,45 (R$ 1.548,21) a US$ 657,85 (R$ 3.971,50) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Semifinal: US$ 356,80 (R$ 2.154,03) a US$ 1.271,00 (R$ 1.636,05) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey

US$ 356,80 (R$ 2.154,03) a US$ 1.271,00 (R$ 1.636,05) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey Final: US$ 613,25 (R$ 3.698,87) a US$ 4.305 (R$ 25.966,03) - MetLife Stadium, East Rutherford/Nova Jersey

Total com fase de grupos (menor valor): US$ 1.594,50 (R$ 9.627,76)