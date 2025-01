Thalys celebra chance no Palmeiras e ouve elogios de Abel: "Me impressionou a maturidade"

O jovem atacante Thalys estreou pelo time principal do Palmeiras nesta quarta-feira, na vitória de 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. O jogador celebrou a chance entre os profissionais após a partida.

O atleta vinha atuando na Copinha e era um dos principais destaques da equipe sub-20. No entanto, foi sacado da competição de base para servir o time profissional nesta reta inicial de temporada. Ele se diz feliz com o momento vivido.

"Recebi a notícia de que viria compor o elenco no profissional, fiquei muito feliz. Trabalhei a minha vida toda para chegar nesse dia, então fiquei muito feliz com a notícia", disse o garoto.

A atuação de Thalys agradou o técnico Abel Ferreira. O treinador fez elogios ao atacante em entrevista coletiva e destacou, sobretudo, sua maturidade dentro de campo apesar da pouca idade.

"Ele [Thalys] tem tudo para nos ajudar, mas não gosto de colocar essa pressão em cima do atleta. Peço para ele desfrutar do jogo, dar o seu melhor. Me impressiona a maturidade. Tem números impressionantes no sub-20, mas é tudo no tempo de Deus. Muitas vezes o jogador de futebol não nasce quando nós esperamos. Não gosto de falar muito com eles, gosto de falar o certo. Não posso criar a expectativa que vai sempre igual ao Endrick, o Estêvão, o Vitor Reis, porque não vai ser. Queria que todos ficassem, teríamos um timaço. Mas temos as novas crias, eles estão aqui e vão nos ajudar. É ensiná-los, corrigi-los, encorajá-los. O resto é a competência deles", afirmou o português.

O jogador de 19 anos ficou contente com a declaração de Abel e revelou o que o treinador lhe pediu desde a promoção à equipe principal.

"Ele falou para mim dar o meu melhor nos treinamentos que a oportunidade iria chegar. Eu dei meu melhor, e a oportunidade chegou. Que bom que ele gostou", concluiu.

Thalys é uma das principais promessas das categorias de base do Verdão. Pela Copinha, o jogador entrou em campo duas vezes em 2025 e marcou dois gols. Ambos foram na goleada de 9 a 0 sobre o Náutico-RR, na primeira rodada. No êxito de 5 a 0 sobre o Santa Cruz-AC, ele acabou atuando por apenas 45 minutos e passou em branco.

E o atacante está se destacando nos treinos do profissional. O garoto anotou um dos tentos do Alviverde no triunfo de 4 a 1 contra o EC São Bernardo, em jogo-treino realizado no último sábado.

Thalys viveu uma temporada artilheira com a camisa do Palmeiras no ano passado. Foram 32 gols em 46 jogos disputados, sendo assim um dos destaques da conquista do título brasileiro sub-20.

No time de cima, o centroavante briga por posição com Flaco López e Rony. O argentino foi o artilheiro do Palmeiras em 2024, com 22 bolas na rede. O brasileiro, por sua vez, vive um momento de indefinição após receber ofertas para sair.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para este sábado. O time alviverde visita o Noroeste, em Bauru, pela segunda rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no estádio Alfredo de Castilho.