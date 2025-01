Técnico do Guarani mostra confiança em chegada de centroavante: 'Temos alguns nomes'

O Guarani iniciou a temporada de 2025 vencendo. Diante do Botafogo, ganhou por 2 a 0 no Brinco de Ouro e somou três pontos no primeiro compromisso pelo Campeonato Paulista. Apesar da vitória, a equipe segue trabalhando nos bastidores.

Em entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza, que fez sua estreia, cravou a busca do Guarani por um centroavante, após as saídas de Caio Dantas e Bruno Mendes, para Atlético-GO e Vila Nova, respectivamente.

"Estamos atrás de um 9 (centroavante). Temos alguns nomes para trazer. Tenho que valorizar o jogo que fizeram Eliseu e Renan (Barnabé), tecnicamente a equipe ainda falta, é certo que a gente sabe que precisa de um 9", disse o treinador.

Maurício Souza ainda assumiu a possibilidade de buscar um garoto para suprir a posição. "Com respeito ao João (Marcelo), a gente conta com ele sim, a ideia é que ele seja integrado ao nosso grupo quando voltar (da disputa da Copinha)", completou Maurício sobre o atacante João Marcelo, que marcou cinco gols em quatro jogos com a equipe Sub-20 na Copinha.

Após a estreia com vitória, o Guarani chega com três pontos no Grupo B, e vai voltar a campo no sábado (18), visitando a Inter de Limeira a partir das 16h, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.