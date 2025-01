Super Mundial: ingresso para mata-mata custará a partir de R$ 300

A Fifa incia, nesta quinta-feira (16), às 12h (de Brasília), a venda de ingressos para a fase de mata-mata do Super Mundial de Clubes. As entradas custarão a partir de R$ 50 dólares (aproximadamente R$ 300). Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros na competição.

O que aconteceu

Os torcedores poderão comprar entradas para qualquer confronto, das oitavas à final. A venda de ingressos para a fase de grupos iniciou em dezembro de 2024.

A Fifa não divulgou quais confrontos contarão com ingresso no valor mínimo. A entrada será para a categoria 4 e o preço ainda estará sujeito à impostos ou taxas.

A entidade informou que "os preços variam em função do confronto" e recomendou "pressa" aos torcedores na hora de comprar as entradas. Segundo a Fifa, a expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente.

Os torcedores devem fazer parte deste torneio, porque, depois de desfrutar do futebol de clubes por mais de um século, temos tudo pronto para a primeira Copa do Mundo FIFA de Clubes, uma competição verdadeiramente global e baseada no mérito esportivo. Quem adquirir um ingresso fará parte da história do futebol. Gianni Infantino, presidente da Fifa

A Fifa reservou um percentual para os torcedores dos clubes participantes. A venda dessas entradas já está em andamento, e os ingressos serão "confirmados" conforme o clube avançar de fase. Neste caso, o menor valor é de 36 dólares (aproximadamente R$ 217).

O Super Mundial acontece entre 14 de junho e 13 de julho. A final será no MetLife, em Nova Jersey (NY).

Calendário dos brasileiros no Super Mundial

Grupo A

15/06: Palmeiras x Porto (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

19/06: Palmeiras x Al Ahly (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

23/06: Inter Miami x Palmeiras (22h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Grupo B

15/06: Botafogo x Seattle Sounders (23h de Brasília), Lumen Field, Seattle

19/06: PSG x Botafogo (22h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

23/06: Atlético de Madri x Botafogo (16h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Grupo D

16/06: Flamengo x Espérance (22h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

20/06: Flamengo x Chelsea (15h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

24/06: León x Flamengo (22h de Brasília),Camping World Stadium, Orlando

Grupo F

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

21/06: Fluminense x Ulsan (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (16h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Veja a agenda do mata-mata

Oitavas de final

Oitavas 1 - 28/06: 1º do grupo C x 2º do grupo D

Oitavas 2 - 28/06: 1º do grupo A x 2º do grupo B

Oitavas 3 - 29/06: 1º do grupo B x 2º do grupo A

Oitavas 4 - 29/06: 1º do grupo D x 2º do grupo C

Oitavas 5 - 30/06: 1º do grupo E x 2º do grupo F

Oitavas 6 - 30/06: 1º do grupo G x 2º do grupo H

Oitavas 7 - 01/07: 1º do grupo F x 2º do grupo E

Oitavas 8 - 01/07: 1º do grupo H x 2º do grupo G

Quartas de final

Quartas 1 - 04/07: Vencedor O5 x Vencedor O6

Quartas 2 - 04/07: Vencedor O2 x Vencedor O1

Quartas 3 - 05/07: Vencedor O3 x Vencedor O4

Quartas 4 - 05/07: Vencedor O8 x Vencedor O7

Semifinal

Semi 1 - 08/07: Vencedor Q1 x Vencedor Q2

Semi 2 - 09/07: Vencedor Q3 x Vencedor Q4

Final

13/07, MetLife Stadium, Nova Jérsey

Os grupos do Super Mundial

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos)

Grupo B: Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil) e Seattle Sounders (Estados Unidos)

Grupo C: Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal)

Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Club León (México)

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália)

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns FC (África do Sul)

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marrocos), Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos) e Juventus (Itália)

Grupo H: Real Madrid (Espanha), Al-Hilal (Árabia Saudita), Pachuca (México) e Red Bull Salzburg (Áustria)