Sem sustos e base em ação: 'Palmeiras deu bons sinais', diz Lavieri

O torcedor pode ficar satisfeito com a estreia do Palmeiras no Paulistão - com vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa -, afirmou Danilo Lavieri no Fim de Papo, nesta quinta (16).

Para Lavieri, o aproveitamento da base, os poucos sustos e o fato de o Palmeiras ter entrado em campo com um time alternativo são bons indicativos para a sequência da competição.

Claro que é cedo, mas temos 90 minutos para olhar. Imagina se tivesse sido 0 a 0. O que estaríamos falando? O Palmeiras foi bem. [...] Foi 2 a 0, o Weverton não tocou na bola, praticamente, três pontos somados, com oito jogadores das categorias de base e com cinco, seis titulares nem relacionados. É um bom sinal, sim.

Danilo Lavieri

