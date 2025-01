Sem Memphis, Corinthians terá time misto na estreia do Paulistão

O Corinthians terá time misto na estreia do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (16), diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília).

O que aconteceu

A curta pré-temporada do Corinthians obrigou a comissão técnica a optar por um time alternativo na estreia do Paulistão. O Timão retornou às atividades no dia 7 de janeiro, ou seja, teve menos de dez dias para se preparar.

O UOL apurou que Memphis Depay sequer foi relacionado para a partida no Nabi Abi Chedid. O atacante holandês tem controle de carga nesta semana e, na última quarta-feira (15), não participou das atividades do gramado, realizando apenas recuperação física na academia com os preparadores.

O zagueiro Félix Torres sentiu um desconforto muscular e também não viajará com o time. O volante Maycon, que ainda encerra o processo de recuperação de uma cirurgia no joelho, também ficará de fora da estreia, e o meia Rodrigo Garro trata de uma lesão patelar e poderá perder toda a primeira fase do estadual.

Por fim, Ramón deve ter outro desfalque na zaga: Gustavo Henrique é outro que tem poucas chances de ser titular nesta quinta. O jogador também não treinou com o restante do grupo nas vésperas do jogo — para controlar a carga, assim como Memphis.

Parte do elenco ainda não está 100% fisicamente pelo pouco tempo de preparação. O último ato antes da estreia do Corinthians no estadual foi um jogo-treino diante contra o União Barbarense, com a presença de reservas em campo. O Timão goleou por 4 a 1, em três tempos de 30 minutos, com gols de Igor Coronado, Pedro Raul, Yuri Alberto e Kayke.

A expectativa da comissão é de que os titulares ganhem minutos ao longo da fase de grupos do Paulista.

O Timão deve ter em campo a seguinte formação: Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.

