Segurança total: EUA fiscalizam até quem já tem credencial onde SPFC treina

O complexo Wide World of Sports, em Orlando (EUA), é extremamente rigoroso com a segurança. No local, que foi utilizado também pela seleção brasileira durante a Copa América, nem mesmo uma credencial é garantia de acesso.

O que aconteceu

Logo no primeiro dia, os jornalistas foram orientados pela equipe de relações públicas sobre a obrigatoriedade de estarem acompanhados para realizarem filmagens dentro da enorme estrutura do local. Uma equipe chegou a esperar por horas pela autorização de filmagem mesmo estando do lado de fora do portão principal.

A preocupação com a segurança é tanta que nem mesmo a credencial dos jornalistas é garantia de adentrar as instalações. No terceiro dia, a reportagem do UOL recebeu a credencial das mãos de uma das organizadoras do evento e ainda assim foi parada pela segurança, só conseguindo seguir por intervenção da assessora que confirmou que o repórter estava com ela.

A credencial, inclusive, não pôde ser levada para casa nos primeiros dias por receio de que o profissional pudesse repassar a outra pessoa. Nos primeiros três dias a equipe de relações públicas do complexo e a assessoria do São Paulo precisou distribuir as credenciais pouco antes da atividade, ainda do lado de fora, e recolher logo após — a partir de então, o esquema mudou e jornalistas puderam levar a credencial.

Antes disso, em um dos dias a reportagem do UOL chegou até o portão principal para esperar pela credencial e foi convidada a se retirar do local por 'ordens superiores', segundo a equipe de segurança do complexo. A reportagem precisou recuar cerca de 500m da entrada para esperar pelas credenciais em um ponto ainda no caminho de chegada.

Havia uma preocupação com o número de torcedores do São Paulo que tentavam ir ao complexo para acompanhar os treinos. As atividades foram abertas quase em sua totalidade à imprensa, mas torcedores só poderão acompanhar o treino do dia 17, que será realizado no Complexo da Universidade da Flórida Central (UCF).

O Tricolor treinou no local do dia 9 até a véspera do jogo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira. A partir de agora, o clube fará apenas um treinamento na UCF e depois vai para Fort Lauderdale, onde enfrenta o Flamengo também pela FC Series.

Bolha da NBA

Logo na entrada do local existe a arena que sediou os jogos da temporada 2020 da NBA, que ficou conhecidada como 'bolha'. Isso porque era o auge da pandemia do coronavírus e os jogadores ficaram isolados ali para poderem jogar.

O complexo recebeu todas as partidas enquanto os hotéis da Disney hospedaram os times e demais funcionários. O Four Seasons, hotel em que a seleção brasileira está, não pertence à Disney, apesar de ser praticamente dentro da propriedade dos parques.

O complexo da ESPN possui 30 campos distribuídos entre futebol, beisebol e outros espaços multiuso. Além da arena da Bolha da NBA, ainda há um estádio aberto, um ginásio e uma pista de atletismo.