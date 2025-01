Santos vence Mirassol com shows de Brazão e Guilherme e tem coro por Neymar

O Santos contou com noite iluminada de Gabriel Brazão e Guilherme e venceu o Mirassol por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Guilherme marcou os gols do Santos no jogo. O atacante, artilheiro do Peixe em 2024, foi às redes no final do primeiro tempo com assistência de Soteldo e depois marcou um golaço de falta na etapa final. Iury Castilho descontou em pênalti nos acréscimos.

Gabriel Brazão roubou a cena na Vila. O goleiro santista fez defesas fundamentais em ambos os tempos do jogo — uma delas em chute de trás do meio de campo.

O Santos fechou a primeira rodada na vice-liderança do Grupo B com três pontos — o Guarani é líder por ter saldo melhor (2 a 1). O Mirassol aparece na terceira colocação do Grupo A, ainda zerado.

A torcida santista fez coro por Neymar. "Olê, olê, olá, volta para sua casa, Neymar", cantaram os torcedores após o fim do primeiro tempo. O jogador e o Al-Hilal querem rescisão do contrato, mas ainda não avançaram por isso.

Os dois times voltam a campo no domingo (19), pela segunda rodada do Paulistão. O Santos enfrenta a Ponte Preta, fora de casa, às 20h30 (de Brasília). Mais cedo,às 16h, o Mirassol recebe o Água Santa.

Como foi o jogo

O começo de jogo foi eletrizante. Os primeiros 15 minutos tiveram o Santos pressionando o Mirassol e empilhando chances de gol: Escobar, Pituca, Wendel e Lucas Braga tentaram, mas erraram o alvo.

Os goleiros deram show no primeiro tempo. Muralha evitou o primeiro gol do Santos após cabeceio de Wendel Silva em cobrança de falta, e a bola ainda pegou na trave. Brazão, por sua vez, fez milagres em duas chances de Iury Castilho — uma de trás do meio de campo —, e em finalizações de Matheus Davó e Chico.

Gabriel Brazão faz defesa durante jogo entre Santos e Mirassol pelo Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

O Santos saiu na frente com Guilherme. Aos 47 do primeiro tempo, Soteldo encontrou passe na área para Guilherme, que invadiu pela esquerda e bateu buscando o cantinho. A bola desviou em Jemmes, enganou Muralha e entrou.

O Santos voltou pressionando no segundo tempo, mas o Mirassol respondeu. O Peixe teve duas chances claras com Wendel e Guilherme pelo alto, mas ambos erraram o alvo. Brazão voltou a ser fundamental em dois lances de perigo criados por Iury Castilho.

A partida teve lance polêmico na reta final. Após cruzamento na área do Santos, JP Chermont tentou cortar a bola com um chutão, mas tocou de leve nela e, depois, acertou a coxa de Reinaldo com as travas da chuteira. O árbitro julgou o lance como legal e mandou o jogo seguir — o VAR não sugeriu revisão.

O Mirassol era melhor nos minutos finais, mas Guilherme apareceu de novo. Aos 43, o artilheiro do Peixe cobrou falta no ângulo direito de Muralha e deu respeito ao Santos na Vila.

Guilherme comemora gol marcado pelo Santos contra o Mirassol pelo Paulistão Imagem: JOTA ERRE/ESTADÃO CONTEÚDO

O Mirassol descontou nos acréscimos. Clayson fez lance individual e foi derrubado por JP Chermont dentro da área. Na cobrança do pênalti, Iury Castilho bateu no meio e deixou o dele, fechando o placar na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 MIRASSOL

Data e horário: 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP), Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols: Guilherme (47'/1°T), Guilherme (43'/2°T), Iury Castilho (50'/2°T)

Cartões amarelos: Neto Moura, Danielzinho, Reinaldo (MIR), Escobar (SAN)

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Souza); Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Soteldo (Leo Godoy); Lucas Braga (Thaciano), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Zeca (Reinaldo); Neto Moura, Danielzinho e Chico (Clayson); Iury Castilho, Guilherme Pato (Negueba) e Matheus Davó (Roni). Técnico: Eduardo Barroca