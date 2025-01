Santos terá reestreias de Soteldo e Lucas Braga e reforços no banco contra o Mirassol; veja escalações

O Santos está escalado para a primeira partida oficial de 2025. O Peixe faz sua estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. O treinador Pedro Caixinha optou por mandar a campo um time sem os novos reforços, mas com dois retornos.

Nomes como os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o meia Thaciano e o lateral direito Léo Godoy, todos contratados nesta janela de transferências, foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e iniciarão o confronto no banco. Em contrapartida, Tiquinho Soares e Álvaro Barreal, também contratados recentemente, ainda não ficam à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, emprestados na última temporada a Grêmio e Shimizu S-Pulse, respectivamente, reestrearão pelo Alvinegro Praiano já na condição de titulares.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Guilherme, Lucas Braga e Wendel

SANTOS ESCALADO PARA A ESTREIA NA TEMPORADA! ???? pic.twitter.com/VKVHksUHir ? Santos FC (@SantosFC) January 16, 2025

De volta à elite do futebol nacional, o Santos tenta erguer o troféu do Campeonato Paulista pela 23ª vez em sua história. Na última edição da competição, a equipe bateu na trave e ficou com o vice ao perder a final para o seu rival Palmeiras.

O Mirassol, por sua vez, chega para 2025 com grandes expectativas após também retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O clube já registra 13 contratações e 14 renovações até o momento, mas segue em busca de mais reforços para a disputa da temporada.

O Mirassol vai a campo com: Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Yuri Castilho, Guilherme Pato e Matheus Davó