Rodada da NBA: Clippers atropelam os Nets; Lakers vencem o Heat

Grandes jogos marcaram a noite desta quarta e madrugada de quinta na NBA. O Los Angeles Clippers venceu o Brooklyn Nets por 126 a 67, um placar expressivo com 59 pontos de vantagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LA Clippers (@laclippers)

A franquia de Los Angeles contou com uma noite inspirada de James Harden, que atuando contra seu ex-time, marcou um duplo-duplo com 21 pontos e 11 rebotes. Do lado de Brooklyn, Day'Ron Sharpe fez 12 pontos e pegou 14 rebotes.

Assim, os Clippers chegaram a sua 22ª vitória nesta edição da NBA, enquanto os Nets sofreram seu 27º revés na temporada.

O Los Angeles Clippers volta às quadras nesta sexta-feira, às 00h (de Brasília), contra o Portland Trail Blazers. Por sua vez, o Brooklyn Nets enfrentará o Los Angeles Lakers neste sábado, às 00h30.

Los Angeles Lakers x Miami Heat

Em outro jogo de destaque na noite, o Los Angeles Lakers derrotou o Miami Heat por 117 a 108. No lado dos Lakers, se destacaram Rui Hachimura e Anthony Davis, que fizeram 23 e 22 pontos, respectivamente. No Heat, brilhou a estrela de Tyler Herro, cestinha da partida com 34 pontos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Los Angeles Lakers (@lakers)

A franquia de Los Angeles alcançou sua 21ª vitória na temporada, enquanto Miami sofreu sua 19ª derrota.

O Los Angeles Lakers de LeBron James e companhia volta às quadras contra o Brooklyn Nets, neste sábado, às 00h30. Por sua vez, o Miami Heat jogará novamente um dia antes, contra o Denver Nuggets, às 22h00.