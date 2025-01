RMP: Neymar é o maior fracasso de projeto do Campeonato Saudita

Entre os grandes craques contratados pelo futebol saudita recentemente, Neymar foi aquele que esteve mais aquém das expectativas, analisou Renato Maurício Prado no UOL News, nesta quinta (16).

Na opinião da colunista, o divórcio entre o atacante brasileiro e o clube saudita já está anunciado, mas nenhuma das partes quer pagar a multa pela rescisão do contrato.

Esse divórcio [entre Neymar e Al-Hilal] já está mais que anunciado. A questão agora é quem paga a multa. [...] O melhor nesse caso seria os dois sentarem e ninguém pagar a multa, [o Neymar] dizer: 'Vocês me liberam e eu vou embora; vocês não me querem mais e eu não quero ficar aqui. O Neymar foi talvez o maior fracasso desse projeto do Sauditão. Ele foi o único grande craque contratado, um dos mais caros, e simplesmente não jogou.

Renato Maurício Prado

